Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open

Новак Джокович вдруге поспіль і восьмий раз в кар'єрі виграв Australian Open.

У фіналі серб переграв з п'яту ракеткою світу Домініка Тіма. Джокович по ходу турніру з сіяних пройшов Роджера Федерера, Мілоша Раоніча та Дієго Шварцмана, тоді як австрієць - Олександра Звєрєва, Рафаеля Надаля, Гаеля Монфіса і Тейлора Фріца.

Матч тривав п'ять сетів.

З понеділка він стане першою ракеткою світу, змістивши з першого місця іспанця Рафаеля Надаля.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Фіналу

Новак Джокович (Сербія) - Домінік Тім (Австрія) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

