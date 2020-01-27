Визначилися чвертьфіналісти Australian Open

Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися матчі четвертого кола основної сітки в чоловічому одиночному розряді.
У боротьбі за трофей залишився всього один несіяний тенісист - це Тенніс Сандгрен з США.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
1/4 фіналу
28 січня
Тенніс Сандгрен – Роджер Федерер (3)
Мілош Раонич (32) – Новак Джокович (2)
29 січня
Рафаель Надаль (1) – Домінік Тім (5)
Стен Ваврінка (15) – Александр Звєрєв (7)
Нагадаємо, Світоліна поступилася Мугурусі та покинула Australian Open.