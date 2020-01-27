Визначилися чвертьфіналісти Australian Open

Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Australian Open

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися матчі четвертого кола основної сітки в чоловічому одиночному розряді.

У боротьбі за трофей залишився всього один несіяний тенісист - це Тенніс Сандгрен з США.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

1/4 фіналу

28 січня

Тенніс Сандгрен – Роджер Федерер (3)

Мілош Раонич (32) – Новак Джокович (2)

29 січня

Рафаель Надаль (1) – Домінік Тім (5)

Стен Ваврінка (15) – Александр Звєрєв (7)

Нагадаємо, Світоліна поступилася Мугурусі та покинула Australian Open.