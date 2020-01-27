Світоліна збереже місце в топ-5 рейтингу WTA після Australian Open

Найкраща тенісистка України має непогані шанси навіть поліпшити свою позицію

Перша ракетка України Еліна Світоліна збереже місце в топ-5 світового рейтингу після завершення Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Незважаючи на дострокове завершення боротьби на турнірі, українка не втратить жодної позиції в світовій класифікації і може навіть піднятися на четверте місце.

Це стало можливим завдяки ранньому вибуттю більшості головних конкуренток українки, а також – у зв'язку з травмою Б'янки Андреєску, яка пропустила Australian Open.

Відзначимо, що до сьогоднішнього ігрового дня шанси обійти Світоліну, яка зараз займає четверте місце в онлайн-рейтингу, зберігали тільки Кікі Бертенс і Петра Квітова. З огляду на те, що тенісистка з Нідерландів програла кривдниці Світоліної по третьому колу - Гарбінє Мугурусі, випередити Еліну може тільки чешка в разі завоювання титулу.