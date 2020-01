Канадська тенісистка, чемпіонка US Open-2019 Б'янка Андреєску знялася із Australian Open

Про це розповіла сам тенісистка.

Андреєску пропустить турнір через проблеми з коліном.

US Open champion Bianca Andreescu has withdrawn from the Australian Open. https://t.co/zfRb8yRjV5