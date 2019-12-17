Козлова програла у першому раунді турніру в Ліможі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла пробитися в 1/8 фіналу турніру WTA 125k Series в Ліможі. Українка в першому раунді програла представниці Франції Джесіці Понше.

Зустріч тривала 1 годину і 31 хвилину. У першому сеті Козлова віддала суперниці два гейми на своїй подачі і поступилася 5:7. У другій партії француженка також була сильнішою 7:5.

Open BLS de Limoges - WTA 125k Series

Лімож, Франція

хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд $ 115,000

Катерина Козлова (Україна) - Джессіка Понше (Франція, Q) 5:7, 5:7