Слова Дієго Марадони розчулили Роджера Федерера

Аргентинський нападник Дієго Марадона тепло висловився про Роджера Федерера довівши швейцарця до сліз на виставковому матчі у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє TyC Sports у twitter.

Під час поєдинку на стадіоні було показане відеозвернення славетного аргентинця Дієго Марадони до швейцарця Федерера. Ролик неймовірно розчулив 38-річного тенісиста.

"Здрастуй, маестро, майстер, машина, як я тебе називаю. Ти був, залишаєшся і будеш найбільш великим. Іншого такого немає. Знай, якщо у тебе будуть будь-які проблеми в моїй країні, то ти можеш подзвонити і сказати, що тобі потрібно. Мій поцілунок твоїй дружини і дітям", - сказав Марадона.

El saludo de Diego Maradona para Roger Federer. Del más grande futbolista de todos los tiempos, al más grande tenista de todos los tiempos. pic.twitter.com/UAME8JaECU — TyC Sports (@TyCSports) 20 ноября 2019 г.

Нагадаємо, Марадону звільнили з Хімнасії.