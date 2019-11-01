Визначилися пари півфіналісток Підсумкового турніру WTA

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На Підсумковому турнірі WTA в Шеньчжені завершилися матчі групової стадії.
Останньою учасницею 1/2 фіналу стала Кароліна Плішкова. Вона посіла друге місце. Першою у цій групі стала українка Еліна Світоліна.
Решта три учасниці півфіналів стали відомі раніше.
Пари півфіналів:
Еліна Світоліна (8) - Белінда Бенчіч (7)
Ешлі Барті (1) - Кароліна Плішкова (2)
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Півфінальні матчі відбудуться 2 листопада. Початок ігрового дня о 12:30.