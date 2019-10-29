Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти

Історія зустрічей українки і румунки досить насичена

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна та Симона Халеп зіграють між собою у 2 турі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі WTA.

Матч заплановано на 30 жовтня. Початок о 12:30.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Раніше тенісистки 8 разів зустрічалися між собою. Рівновага - 4:4.

Світоліна проти Халеп

31.10.2013 - Софія (хард)

Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:1, 6:1

21.05.2017 - Рим (Фінал, грунт)

Еліна Світоліна - Симона Халеп 4:6, 7:5, 6:1

7.06.2017 - Ролан Гаррос (1/4 фіналу, грунт)

Симона Халеп - Еліна Світоліна 3:6, 7:6 (6), 6:0

13.08.2017 - Торонто (Півфінал, хард)

Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:1, 6:1

27.10.2017 - Сінгапур, Підсумковий турнір (груповий етап, хард)

Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:3, 6:4

20.05.2018 - Рим (Фінал, грунт)

Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:0, 6:4

15.02.2019 - Доха (Півфінал, хард)

Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:3, 3:6, 6:4

11.07.2019 - Вімлдон (Півфінал, трава)

Симона - Халеп - Еліна Світоліна 6:1 6:3

Цікаві факти: