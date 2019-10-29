Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна та Симона Халеп зіграють між собою у 2 турі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі WTA.
Матч заплановано на 30 жовтня. Початок о 12:30.
Раніше тенісистки 8 разів зустрічалися між собою. Рівновага - 4:4.
Світоліна проти Халеп
31.10.2013 - Софія (хард)
Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:1, 6:1
21.05.2017 - Рим (Фінал, грунт)
Еліна Світоліна - Симона Халеп 4:6, 7:5, 6:1
7.06.2017 - Ролан Гаррос (1/4 фіналу, грунт)
Симона Халеп - Еліна Світоліна 3:6, 7:6 (6), 6:0
13.08.2017 - Торонто (Півфінал, хард)
Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:1, 6:1
27.10.2017 - Сінгапур, Підсумковий турнір (груповий етап, хард)
Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:3, 6:4
20.05.2018 - Рим (Фінал, грунт)
Еліна Світоліна - Симона Халеп 6:0, 6:4
15.02.2019 - Доха (Півфінал, хард)
Симона Халеп - Еліна Світоліна 6:3, 3:6, 6:4
11.07.2019 - Вімлдон (Півфінал, трава)
Симона - Халеп - Еліна Світоліна 6:1 6:3
Цікаві факти:
- Вперше тенісистки зіграли в далекому 2013 році - Халеп здобула легку перемогу (6:1, 6:1)
- У 2017 році відбулося найепічніша битва між Світоліною та Халеп. У чвертьфіналі Ролан Гаррос українка легко виграла 1-й сет і вигравала в 2-му 5:1 та подавала на матч. Еліна мала 2 матчболи, але не зуміла їх реалізувати. Румунка вигризла 2-й сет на тай-брейку, а в 3-й партії розгромила українку (3:6, 7:6 (6), 6:0)
- Суперниці двічі грали в фіналах. Обидва рази у Римі. Світоліна двічі перемогла румунку
- Обидва півфінали, у яких зустрічилися тенісистки, виграла Халеп (Доха-2019, Вімблдон-2019)
- Цей Підсумковий турнір - 5-й для Халеп і 3-й для Світоліної
- На Підсумкових турнірах зіграли одну гру. Світоліна перемогла на груповій стадії в 2017 році
- У 2019 році Халеп двічі перемогла Світоліну (Доха, Вімблдон)
- Рахунок зустрічей на харді - 2:2