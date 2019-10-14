Джерело - tennisua.org.
Українська тенісистка Катерина Козлова була змушена відмовитися від участі в турнірі WTA International у Люксембургу із призовим фондом 250 тис доларів.
Причиною відмови стала травма, отримала у другому сеті матчу 2-го раунду змагань в Лінці (Австрія) проти американки Корі Гофф.
У першому раунді Козлова мала зіграти з першою сіяною - Елізе Мертенс з Бельгії.
Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.