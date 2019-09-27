Американська тенісистка Алісон Ріск не дозволила українці Еліні Світоліній повернутися у гру в 1/4 турніру в Ухані.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Думаю, я грала досить впевнено. Я робила все, що потрібно. Я знала, що це буде непростий матч і ментально готувалася до цього. Я задоволена, як провела цю зустріч. Після першого сету я очікувала, що, як гравець такого рівня, вона буде чинити тиск, і я готувалася до такого розвитку подій.

Я відчувала, що якщо буду дотримуватися свого плану на гру, то у мене буде шанс перемогти. Незважаючи на все, що вона робила, я повинна була робити те, що планувала. Якщо їй дозволити повернутися в матч і грати дуже добре, тоді шансів здобути перемогу буде менше", - розповіла Ріск.