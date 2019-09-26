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Цуренко повернулася до тренувань

Сьогодні 15:07 367 0
Українка вже перебуває у Києві
Цуренко повернулася до тренувань
#Цуренко, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко повернулася до тренувань на корті МТА в Києві.

Про це повідомила сама теніситска у Іnstagram.

"Здається, я знову можу бити справа.

Не можу сказати, де буде мій наступний турнір. Заплановано виступ в Пекіні, Лінці та Люксембургу. Дуже хочу зіграти на якомусь з них, а краще - на всіх. Сподіваюся, що скоро повернуся на корт. Я дійсно сумую за тенісом", - повідомила Цуренко.

Відзначимо, що Леся Цуренко перебувала на реабілітації у Іспанії через травму ліктя.

 
 
 
 
 
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Today is a good day 🎾 Seems like I can finally hit some forehands 🙃🙂 Кажется, я снова могу бить справа 😃 #purehappiness #ураураура #rehab #recovery #kyiv #ukraine

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Раніше, Цуренко зняляся із турніру у Китаї.

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