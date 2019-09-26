Українка вже перебуває у Києві

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко повернулася до тренувань на корті МТА в Києві.

Про це повідомила сама теніситска у Іnstagram.

"Здається, я знову можу бити справа. Не можу сказати, де буде мій наступний турнір. Заплановано виступ в Пекіні, Лінці та Люксембургу. Дуже хочу зіграти на якомусь з них, а краще - на всіх. Сподіваюся, що скоро повернуся на корт. Я дійсно сумую за тенісом", - повідомила Цуренко.

Відзначимо, що Леся Цуренко перебувала на реабілітації у Іспанії через травму ліктя.

Раніше, Цуренко зняляся із турніру у Китаї.