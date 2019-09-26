Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко повернулася до тренувань на корті МТА в Києві.
Про це повідомила сама теніситска у Іnstagram.
"Здається, я знову можу бити справа.
Не можу сказати, де буде мій наступний турнір. Заплановано виступ в Пекіні, Лінці та Люксембургу. Дуже хочу зіграти на якомусь з них, а краще - на всіх. Сподіваюся, що скоро повернуся на корт. Я дійсно сумую за тенісом", - повідомила Цуренко.
Відзначимо, що Леся Цуренко перебувала на реабілітації у Іспанії через травму ліктя.
Раніше, Цуренко зняляся із турніру у Китаї.