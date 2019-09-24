Дарина Снігур змогла переломити матч проти досвідченої суперниці

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур пробилася у друге коло турніру у Рохемптоні.

Українка перемогла другу сіяну Кірін Лемойне із Нідерландів.

Більш досвідчена суперниця в першому сеті розгромила Снігур. Проте українка змогла зібратися та перемогла у двох наступних сетах.

ITF World Tennis Tour

Рохемптон, Велика Британія

Призовий фонд - $25,000

Перше коло, 24 вересня

Дарина Снігур - Кірін Лемойне 1:6, 6:3, 6:3

Раніше, Снігур виграла свій четвертий турнір ITF.

Нагадаємо, Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу.