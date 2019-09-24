Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур пробилася у друге коло турніру у Рохемптоні.
Українка перемогла другу сіяну Кірін Лемойне із Нідерландів.
Більш досвідчена суперниця в першому сеті розгромила Снігур. Проте українка змогла зібратися та перемогла у двох наступних сетах.
ITF World Tennis Tour
Рохемптон, Велика Британія
Призовий фонд - $25,000
Перше коло, 24 вересня
Дарина Снігур - Кірін Лемойне 1:6, 6:3, 6:3
Раніше, Снігур виграла свій четвертий турнір ITF.
Нагадаємо, Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу.