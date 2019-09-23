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Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP

Сьогодні 10:49 1604 0
У ТОП-10 без змін
Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський в оновленому рейтингу ATP опустився на одну позицію - зараз українець розташовується на 149-му місці.

Ілля Марченко зберіг позиції, він як і раніше займає 378-е місце.

У ТОП-10 рейтингу не відбулося ніяких змін. Як і раніше, лідирує серб Новак Джокович, далі йдуть Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Данило Медведєв і замикає п'ятірку Домінік Тім.

Минулого тижня Стаховський і Марченко в складі збірної України програли Угорщини (2:3) на Кубку Девіса. Тепер українці будуть грати в плей-оф Першої світової групи.

Рейтинг ATP
23 вересня серпня 2019 року
     
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 9865
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9225
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 7130
4 (4) Данило Медведєв (Росія) 5305
5 (5) Домінік Тім (Австрія) 4415
6 (6) Олександр Звєрєв (Німеччина) 4095
7 (7) Стефанос Ціціпас (Греція) 3420
8 (8) Кеї Нісікорі (Японія) 3330
9 (9) Карен Хачанов (Росія) 2810
10 (10) Роберто Баутіста-Агут (Іспанія) 2530
149 (148)  Сергій Стаховський (Україна)  371
378 (378)  Ілля Марченко (Україна)  98

 

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