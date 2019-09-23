Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP

У ТОП-10 без змін

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський в оновленому рейтингу ATP опустився на одну позицію - зараз українець розташовується на 149-му місці.

Ілля Марченко зберіг позиції, він як і раніше займає 378-е місце.

У ТОП-10 рейтингу не відбулося ніяких змін. Як і раніше, лідирує серб Новак Джокович, далі йдуть Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Данило Медведєв і замикає п'ятірку Домінік Тім.

Минулого тижня Стаховський і Марченко в складі збірної України програли Угорщини (2:3) на Кубку Девіса. Тепер українці будуть грати в плей-оф Першої світової групи.

Рейтинг ATP

23 вересня серпня 2019 року