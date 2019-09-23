Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський в оновленому рейтингу ATP опустився на одну позицію - зараз українець розташовується на 149-му місці.
Ілля Марченко зберіг позиції, він як і раніше займає 378-е місце.
У ТОП-10 рейтингу не відбулося ніяких змін. Як і раніше, лідирує серб Новак Джокович, далі йдуть Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Данило Медведєв і замикає п'ятірку Домінік Тім.
Минулого тижня Стаховський і Марченко в складі збірної України програли Угорщини (2:3) на Кубку Девіса. Тепер українці будуть грати в плей-оф Першої світової групи.
Рейтинг ATP
23 вересня серпня 2019 року
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9865
|2 (2)
|Рафаель Надаль (Іспанія)
|9225
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцарія)
|7130
|4 (4)
|Данило Медведєв (Росія)
|5305
|5 (5)
|Домінік Тім (Австрія)
|4415
|6 (6)
|Олександр Звєрєв (Німеччина)
|4095
|7 (7)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|3420
|8 (8)
|Кеї Нісікорі (Японія)
|3330
|9 (9)
|Карен Хачанов (Росія)
|2810
|10 (10)
|Роберто Баутіста-Агут (Іспанія)
|2530
|149 (148)
|Сергій Стаховський (Україна)
|371
|378 (378)
|Ілля Марченко (Україна)
|98