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Стаховський вилетів із турніру у Франції

Вчора 20:07 246 0
Стаховський не зміг пробитися у наступний раунд
Стаховський вилетів із турніру у Франції
#Стаховський, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський завершив боротьбу на челленджері у Франції.

У матчі третього кола українець поступився місцевому тенісисту Райану Руману.

Матч тривав близько години. Стаховський у кожному сеті втратив два гейми та не зміг оформити жодного брейка на подачі суперника.

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Третє коло, 5 вересня

Сергій Стаховський - Райан Руман 2:6, 2:6

Нагадаємо, Світоліна переграла Конту і вийшла у півфінал US Open.

Раніше, Стаховський здобув вольову перемогу на турнірі у Франції.

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