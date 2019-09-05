Стаховський не зміг пробитися у наступний раунд

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський завершив боротьбу на челленджері у Франції.

У матчі третього кола українець поступився місцевому тенісисту Райану Руману.

Матч тривав близько години. Стаховський у кожному сеті втратив два гейми та не зміг оформити жодного брейка на подачі суперника.

CASSIS OPEN PROVENCE - ATP Challenger Tour

Кассіс, Франція

€46,600

Третє коло, 5 вересня

Сергій Стаховський - Райан Руман 2:6, 2:6

Нагадаємо, Світоліна переграла Конту і вийшла у півфінал US Open.

Раніше, Стаховський здобув вольову перемогу на турнірі у Франції.