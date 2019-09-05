Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський завершив боротьбу на челленджері у Франції.
У матчі третього кола українець поступився місцевому тенісисту Райану Руману.
Матч тривав близько години. Стаховський у кожному сеті втратив два гейми та не зміг оформити жодного брейка на подачі суперника.
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Третє коло, 5 вересня
Сергій Стаховський - Райан Руман 2:6, 2:6
Нагадаємо, Світоліна переграла Конту і вийшла у півфінал US Open.
Раніше, Стаховський здобув вольову перемогу на турнірі у Франції.