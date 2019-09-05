Світоліна - Вільямс: прогноз букмекерів

ПаріМатч віддають перевагу у цій парі Серені.

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі Відкритого чемпіонату США. Суперницею нашої спортсменки буде іменита американка Серена Вільямс, яка посідає восьму сходинку в рейтингу WTA.

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PariMatch віддають перевагу у цій парі Серені. Коефіцієнт на її перемогу - 1.35. На успіх української тенісистки - 3.30

Зазначимо, що Світоліна та Вільямс зустрічалися між собою п’ять разів, з яких чотири - виграла представниця США. Щоправда, в останній очній дуелі, яка відбулася ще у 2016 році, сильнішою була саме Світоліна.

Матч Світоліна - Вільямс відбудеться 6 вересня о 02:00 за київським часом.

Інша путівка до фіналу буде розіграна в парі Белінда Бенчич (Швейцарія) - Б’янка Андреєску (Канада).