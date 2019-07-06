Українка виграла юніорський турнір в Англії

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла фінал змагань ITF World Tennis Tour Juniors першої категорії, який проходив в англійському Рохемптоні.

Про це повідомляє ITF.

Українка у фіналі обіграла восьму сіяну Алексу Ноель з США.

"Зараз я дуже щаслива, тому що це мій перший титул першої категорії. Моя кар'єра складається дуже добре. Трава - моє улюблене покриття", - сказала Снігур.