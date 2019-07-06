Українка виграла юніорський турнір в Англії

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла фінал змагань ITF World Tennis Tour Juniors першої категорії, який проходив в англійському Рохемптоні.
Про це повідомляє ITF.
Українка у фіналі обіграла восьму сіяну Алексу Ноель з США.
"Зараз я дуже щаслива, тому що це мій перший титул першої категорії. Моя кар'єра складається дуже добре. Трава - моє улюблене покриття", - сказала Снігур.
Junior International Roehampton
Рогемптон, Великобританія
Фінал
6 липня
Дар’я Снігур - Алекса Ноель 6:1, 6:2
Раніше, Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.
Нагадаємо, Леся Цуренко через травму залишила парний розряд Вімблдону.
Джерело - sport.ua.