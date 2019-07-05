Ястремська стане другою ракеткою України

Даяна Ястремська після оновлення рейтингу WTA стане другою ракеткою України.
Даяна завдяки успішному подоланню трьох кіл цьогорічного Вімблдону випередить Лесю Цуренко.
Зараз в live-рейтингу WTA Ястремська займає 33 рядок, але може поліпшити своє становище і вперше в кар'єрі увійти в топ-30, якщо в наступному раунді Вімблдону обіграє Чжан Шуай з Китаю.
Першою ракеткою України як і раніше залишиться Еліна Світоліна.
Нагадаємо, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вийшли до четвертого колу Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.