Ястремська: Буду грати від матчу до матчу

В української тенісистки Даяни Ястремської у протистоянні з китаянкою Чжан Шуай більше шансів на траві, ніж на харді.

Про це вона заявила БТУ.

"Пробитися у другий тиждень турніру - це здорово. Це була моя мета, я її досягла. Тепер подивимося, чи зможу я пройти далі. Звичайно, я задоволена, що вийшла в четверте коло, але, я сподіваюся, що це не кінець для мене. Я можу уявити, що я здатна проходити ще далі на Великому Шоломі, але намагаюся про це не думати. Буду грати від матчу до матчу, а там побачимо, куди я дійду.



Я почала матч добре, потім у мене вийшов спад, не можу пояснити, чому так сталося. Я намагалася не зациклюватися занадто на цьому. Можливо, через те, що моя увага переключилася на плече. Моє плече було трохи напружене, мені не вдавалося добре відіграти на подачі або на форхенді, я сподівалася, що перерва допоможе мені трохи розслабитися. Потім я стала краще себе почувати. Сподіваюся, що це нічого серйозного. У мене буде два дні, щоб перегрупуватися і боротися далі.



З приводу наступного матчу проти Чжан Шуай, то я пам'ятаю наш поєдинок в Гонконзі. Хоч він і був в двох сетах, він був непростим, кожен гейм був складним. Думаю, що на траві у мене проти неї більше шансів, ніж на харді. Хоча саме корт в Гонконзі, на мій погляд, був навіть швидшим, ніж корти Уїмблдону в цьому році. У будь-якому випадку, це буде хороший матч, я сподіваюся, що зумію впоратися з собою і буду залишатися спокійною", - сказала Ястремська.