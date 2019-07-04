Людмила Кіченок пробилася у другий раунд Вімблдону

Українка вийшла до другого кола слідом за Цуренко і сестрою Надією.

Людмила Кіченок з перемоги стартувала в парному турнірі Вімблдону.

Актуально: Надія Кіченок виграла стартовий матч Вімблдону у парному розряді

Українка виступає на змаганнях в парі з американкою Ракель Атава, а їх першою перешкодою став тандем Менді Мінелла і Хізер Вотсон

Матч закінчився за годину і 58 хвилин, за цей час Кіченок і Атава награли на 16 брейків, з яких було реалізовано тільки 6.

Раніше до другого кола парних змагань пробилися друга ракетка України в одиночному тенісі Леся Цуренко і сестра Людмили Надія Кіченок.

Після першого кола парного турніру з українок турнір покинула Даяна Ястремська, яка продовжує участь в одиночних змаганнях.

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Парний розряд, 1/32 фіналу

4 липня

Людмила Кіченок / Ракель Атава - Менді Мінелла / Хізер Вотсон - 6:4, 1:6, 6:4

Нагадаємо, Ястремська покинула парний розряд Вімблдона.

Джерело - Чемпіон.