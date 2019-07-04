Людмила Кіченок пробилася у другий раунд Вімблдону

Людмила Кіченок з перемоги стартувала в парному турнірі Вімблдону.
Актуально: Надія Кіченок виграла стартовий матч Вімблдону у парному розряді
Українка виступає на змаганнях в парі з американкою Ракель Атава, а їх першою перешкодою став тандем Менді Мінелла і Хізер Вотсон
Матч закінчився за годину і 58 хвилин, за цей час Кіченок і Атава награли на 16 брейків, з яких було реалізовано тільки 6.
Раніше до другого кола парних змагань пробилися друга ракетка України в одиночному тенісі Леся Цуренко і сестра Людмили Надія Кіченок.
Після першого кола парного турніру з українок турнір покинула Даяна Ястремська, яка продовжує участь в одиночних змаганнях.
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Парний розряд, 1/32 фіналу
4 липня
Людмила Кіченок / Ракель Атава - Менді Мінелла / Хізер Вотсон - 6:4, 1:6, 6:4
Нагадаємо, Ястремська покинула парний розряд Вімблдона.
Джерело - Чемпіон.