Фаворити Вімблдону дізналися своїх суперників на турнірі

Відбулося жеребкування чоловічого Вімблдону.

В Лондоні пройшло жеребкування основної сітки Вімблдону у чоловічому одиночному розряді.

Діючий чемпіон турніру сербський тенісист Новак Джокович (1) перший матч на турнірі проведе із німцем Філіпом Кольшрайбером. Швейцарець Роджер Федерер (2) зустрінеться із Ллойдом Джорджем Харрісом з ПАР. Іспанець Рафаель Надаль (3) зіграє із японцем Юіті Сугіта.

Перші матчі відбудуться 1 липня.

Нагадаємо, Калініна не змогла пробитися у основну сітку Вімлдону.

Раніше на цій же стадії вилетіли Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

Джерело - Чемпіон.