Ястремська програла на турнірі у Великобританії

Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1\32 фіналу турніру в Істбурні протистояла англійській тенісистці Джоанні Конті.
Українка поступилася у двох сетах господарці турніру.
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Істборн, Великобританія
Жінки. Трава
1/32 фіналу - 23 червня
Конта - Даяна Ястремська 6:2, 6:4
Нагадаємо, Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії.
Раніше Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.