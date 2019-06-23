Ястремська програла на турнірі у Великобританії

Поразка від господарки корту

Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1\32 фіналу турніру в Істбурні протистояла англійській тенісистці Джоанні Конті.

Українка поступилася у двох сетах господарці турніру.

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Істборн, Великобританія

Жінки. Трава

1/32 фіналу - 23 червня

Конта - Даяна Ястремська 6:2, 6:4

Нагадаємо, Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії.

Раніше Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.