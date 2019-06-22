Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії

У фіналі кваліфікації турніру в Ісборні (Великобританія) українка Даяна Ястремська зустрічалася з Вікторією Голубич (Швейцарія).
Українка святкувала перемогу. Цікаво, що у першому сеті шість останніх розіграшів завершилися брейк-пойнтами. Другий сет Даяна провела більш впевненіше - 6:1.
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Істборн, Великобританія
Жінки. Трава
Даяна Ястремська - Вікторія Голубич 6:4, 6:1
Раніше, Калініна поступилася у чвертьфіналі турніру в Чехії.
Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.