Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії

Впевнена перемога над швейцаркою

У фіналі кваліфікації турніру в Ісборні (Великобританія) українка Даяна Ястремська зустрічалася з Вікторією Голубич (Швейцарія).

Українка святкувала перемогу. Цікаво, що у першому сеті шість останніх розіграшів завершилися брейк-пойнтами. Другий сет Даяна провела більш впевненіше - 6:1.

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Істборн, Великобританія

Жінки. Трава

Даяна Ястремська - Вікторія Голубич 6:4, 6:1

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Джерело - Чемпіон.