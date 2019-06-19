Очікується напружений матч за вихід у чвертьфінал

Український тенісист Сергій Стаховський зустрічається з французом П'єром Ербером у 1/8 фіналу турніру в Галле, Німеччина.

Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 16:15 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція доступна на Чемпіоні.

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Галле. Німеччина

Чоловіки. Трава

1/8 фіналу. 19 червня

Сергій Стаховський - П'єр Ербер

Нагадаємо, Стаховський переміг німця на турнірі у Галле

Також, український тенісист вилетів із турніру у Великобританії.

Джерело - Чемпіон.