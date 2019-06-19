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Цуренко - Бреді: ОНЛАЙН. LIVE трансляція

Сьогодні 12:33 132 0
Українка розпочне трав'яний сезон матчем проти американки
Цуренко - Бреді: ОНЛАЙН. LIVE трансляція

Друга ракетка України Леся Цуренко у першому колі Nature Valley Classic, який проходить в Бірмінгемі, зіграє проти американки Дженіфер Бреді.

Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 13:30 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 19 червня
Леся Цуренко - Дженіфер Бреді

Напередодні Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Бреді, #Бермінгем
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