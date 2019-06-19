Друга ракетка України Леся Цуренко у першому колі Nature Valley Classic, який проходить в Бірмінгемі, зіграє проти американки Дженіфер Бреді.
Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 13:30 за київським часом.
Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.
Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 19 червня
Леся Цуренко - Дженіфер Бреді
Напередодні Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.