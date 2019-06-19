Українка розпочне трав'яний сезон матчем проти американки

Друга ракетка України Леся Цуренко у першому колі Nature Valley Classic, який проходить в Бірмінгемі, зіграє проти американки Дженіфер Бреді.

Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 13:30 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263

Бірмінгем, Велика Британія

Жінки. Хард

Перше коло. 19 червня

Леся Цуренко - Дженіфер Бреді

Напередодні Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.