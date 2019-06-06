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Кіченок вибула за крок до фіналу Roland Garros

Сьогодні 15:41 394 0
Кіченок вибула за крок до фіналу Roland Garros

Українська тенісистка Надія Кіченок поступилася в півфіналі Roland Garros в міксті.

Кіченок в дуеті з Айсам-уль-Хак Куреші з Пакистану програла парі Габріела Дабровскі (Канада) / Мате Павич (Хорватія) - 7:6 (4), 1:6, 8:10.

Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. За цей час українка і її партнер виконали 5 подач навиліт, допустили 4 подвійні помилки та виграли 3 гейми на прийомі. Їх суперники ейсів не подавали, 6 раз помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 5 брейк-пойнтів.

У фіналі Дабровскі / Павич зіграють проти Чжань Юнжань / Іван Додіг.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд. Мікст

Півфінал

6 червня

Надія Кіченок / Айсам-уль-Хак-Куреш - Габріеле Дабровскі / Мате Павич 7:6(4), 1:6, 8:10

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Ролан Гаррос.

Також, Калініна продовжила серію перемог на турнірі в Торуні.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #Ролан Гаррос, #парний розряд, #півфінал
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