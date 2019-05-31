Світоліна: У мене як і раніше проблеми

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Гарбінє Мугурусі в третьому колі Ролан Гаррос і покинула турнір.

Можливі причини поразки повідомила сама тенісистка.

"Сьогодні мені чомусь дуже не вистачало концентрації. Іноді під час розіграшів я брала незрозумілі, неправильні ігрові рішення. Думаю, що могло щось змінитися, якби я повела 4:2. Але моя суперниця зіграла в той момент пару раз дуже здорово, десь я не допрацювала. Але я не знаю, чому мені було так важко сфокусуватися.

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Швидше за все, причина цього - брак ігрової практики, я зіграла дуже мало матчів на ґрунті. У мене як і раніше проблеми - травма коліна. Я перебуваю в незрозумілій ситуації. У мене пошкоджені тканини навколо колінної чашечки. В якийсь день травма може не турбувати, а в інші нога може боліти. Потрібен відпочинок. Але попереду кілька обов'язкових турнірів. Будемо дивитись. Зробимо сканування, що не погіршилася ситуація. І за його результатами - якщо буде необхідно, буду відпочивати і заліковувати коліно ", - зазначила тенісистка.

Раніше повідомлялося, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.

Джерело - Тенісний портал України.