Цуренко зіграє матч другого кола проти Крунич. Розклад матчів українців на Ролан Гаррос

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Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
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Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
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Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
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Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
Вчора 14:53 854
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
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Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
Вчора 10:53 7136
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
28.05.2019 23:53 10186 1
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4077
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1112
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
28.05.2019 16:12 1271
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Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження
Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 550
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 2086
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
Вчора 18:40 1313
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
Вчора 16:37 706
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Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
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Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
28.05.2019 15:49 1059
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ Максим Буйдин
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Цуренко зіграє матч другого кола проти Крунич. Розклад матчів українців на Ролан Гаррос

Сьогодні 08:25 872 0
Цуренко зіграє матч другого кола проти Крунич. Розклад матчів українців на Ролан Гаррос

Сьогодні, 30 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть чотири українські тенісистки.

Друга ракетка України Леся Цуренко зіграє поєдинок другого кола одиночного розряду проти Олександри Крунич з Сербії. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №12 після матчу ATP Штруфф - Албот. Орієнтовний час початку - 17:00 за Києвом.

Даяна Ястремська свій стартовий матч парного розряду проведе разом з Анастасією Потаповою (Росія) проти дуету Менді Мінелла (Люксембург) / Алісон ван Ейтванк (Бельгія). Зустріч відбудеться другим запуском на п'ятому корті, орієнтовний час початку матчу - 13:30 за Києвом.

На корті №5 четвертим запуском Надія Кіченок у дуеті з Абігейл Спірс з США зіграє проти першої сіяної пари Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обидві - Чехія). Орієнтовний час початку матчу - 16:30 за Києвом.

Людмила Кіченок зіграє матч першого кола міксту разом з Сантьяго Гонсалесом з Мексики. Їхніми суперниками стануть Сюко Аояма (Японія) / Дівідй Шаран (Індія). Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №11. Орієнтовний час початку - 15:00 за Києвом.

Нагадаємо, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.

У наступному раунді Еліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Ролан Гаррос
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