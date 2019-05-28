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Ястремська замислюється про відкриття благодійного фонду

Сьогодні 13:31 240 0
Ястремська замислюється про відкриття благодійного фонду

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська слідом за Світоліною хоче відкрити власний благодійний фонд.

Про це повідомила сама тенісистка.

"Зараз питаннями по благодійності займається мій тато. Ще до перемоги в Гонконзі (в минулому році) було кілька хлопців, яким ми допомогли. Тато показує мені, які є історії, хто потребуює допомоги, у кого яка хвороба, а я вже приймаю рішення. Звичайно, всім допомогти я не можу, але намагаюся робити це для тих, хто потребує цього найбільше.

Чи означає це, що я планую організувати свій власний фонд? Такі розмови ведуться, так, в майбутньому я б хотіла мати свій фонд. Я б хотіла допомагати тим, хто цього потребує", - сказала Даяна.

Відзначимо, що перша ракетка України Еліна Світоліна відкрила Elina Svitolina Foundation, який повинен допомогти дітям займатися тенісом.

Нагадаємо, Ястремська поступилася у своєму дебютному матчі на Roland Garros, але ще має можливість проявити себе в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Світоліна, #благодійний фонд
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