Ястремська замислюється про відкриття благодійного фонду

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська слідом за Світоліною хоче відкрити власний благодійний фонд.

Про це повідомила сама тенісистка.

"Зараз питаннями по благодійності займається мій тато. Ще до перемоги в Гонконзі (в минулому році) було кілька хлопців, яким ми допомогли. Тато показує мені, які є історії, хто потребуює допомоги, у кого яка хвороба, а я вже приймаю рішення. Звичайно, всім допомогти я не можу, але намагаюся робити це для тих, хто потребує цього найбільше.

Чи означає це, що я планую організувати свій власний фонд? Такі розмови ведуться, так, в майбутньому я б хотіла мати свій фонд. Я б хотіла допомагати тим, хто цього потребує", - сказала Даяна.