Сьогодні, 22 травня, третя ракетка України Даяна Ястремська проведе проведе перенесений матч другого кола на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.

У матчі другого кола 19-річна українка зіграє проти Саманти Стосур з Австралії. Поєдинок відбудеться останнім запуском на корті імені Патріса Домінгеса. Орієнтовний час початку матчу - 14:00 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися один раз, перемогла Ястремська (Australian Open-2018)

Трансляція з'явиться на Чемпіоні незадовго до початку матчу.

Нагадаємо, Ястремська почувала себе погано на початку турніру.

Джерело - Чемпіон.