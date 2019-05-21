Мугуруса потрапила на обкладинку Cosmopolitan

Екс-перша ракетка світу Гарбінє Мугурса стала обличчям червневого номера жіночого журналу Cosmopolitan.

Про це тенісистка повідомила у своєму Інстаграм.

Іспанка знялася для модного глянцю на стадіоні, проте цього разу на ній не було тенісної екіпіровки. Замість неї Гарбінє Мугуруса приміряла стильні сукні.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зустрінеться сьогодні з австралійкою Самантою Стосур.

Онлайн-трансляцію матчу Ястремська-Стосур можна буде переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.