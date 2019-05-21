Мугуруса потрапила на обкладинку Cosmopolitan

Екс-перша ракетка світу Гарбінє Мугурса стала обличчям червневого номера жіночого журналу Cosmopolitan.
Про це тенісистка повідомила у своєму Інстаграм.
Іспанка знялася для модного глянцю на стадіоні, проте цього разу на ній не було тенісної екіпіровки. Замість неї Гарбінє Мугуруса приміряла стильні сукні.
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Portada Junio Especial body. Un dia muy divertido con vosotros y con esas tapas. June Cover Special body. Fun day with you and with those tapas 😋 Gracias @cosmopolitan_es 💛🧡 Fotógrafo: Valero Rioja @valero_rioja Entrevista: María Fernández-Miranda @mfdezmiranda Realización: Sandra Escriña @sandraescrina Maquillaje y peluquería: Eva Escolano @evaescolanomakeup
Нагадаємо, Даяна Ястремська зустрінеться сьогодні з австралійкою Самантою Стосур.
Онлайн-трансляцію матчу Ястремська-Стосур можна буде переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.