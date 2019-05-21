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Ястремська - Стосур: Онлайн-трансляція

Сьогодні 15:10 365 0
Ястремська - Стосур: Онлайн-трансляція

Сьогодні, 21 травня, третя ракетка України Даяна Ястремська проведе ще один матч на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.

У матчі другого кола 19-річна українка зіграє проти Саманти Стосур з Австралії. Поєдинок відбудеться останнім запуском на корті імені Патріса Домінгеса. Орієнтовний час початку матчу - 19:30 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися один раз, перемогла Ястремська (Australian Open-2018). В 1/4 фіналу переможниця зустрічі зіграє з Фіоною Ферро (Франція) або Ван Цян (Китай).

Трансляція з'явиться на Чемпіоні ближче до початку матчу.

Нагадаємо, Ястремська почувала себе погано на початку турніру.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Стосур, #онлайн, #трансляція
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