Сьогодні, 21 травня, третя ракетка України Даяна Ястремська проведе ще один матч на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.

У матчі другого кола 19-річна українка зіграє проти Саманти Стосур з Австралії. Поєдинок відбудеться останнім запуском на корті імені Патріса Домінгеса. Орієнтовний час початку матчу - 19:30 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися один раз, перемогла Ястремська (Australian Open-2018). В 1/4 фіналу переможниця зустрічі зіграє з Фіоною Ферро (Франція) або Ван Цян (Китай).

Трансляція з'явиться на Чемпіоні ближче до початку матчу.

Нагадаємо, Ястремська почувала себе погано на початку турніру.

Джерело - Чемпіон.