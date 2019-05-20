Марта Костюк виграла третій матч у Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк після вдалого проходу кваліфікації на турнірі WTA з призовим фондом $250 000 у Стразбурзі впевнено подолала бар’єр першого кола основної сітки. На старті основи киянка в двох партіях взяла гору над 24-річною Марі Бенуа – 6:4; 6:1.
В першому сеті суперниці п’ять разів обмінювалися подачами (Марта втратила дві свої, натомість забрала три чужі), а в другому Костюк мала матч-боли вже в шостій грі на подачі Марі, однак завершила двобій в сьомому на власній.
Internationaux de Strasbourg - WTA
Страсбург. Франція
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
1/16 фіналу
20 травня
Марта Костюк - Марі Бенуа 6:4, 6:1
Нагадаємо, Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі.
Також, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.
Джерело - Чемпіон.