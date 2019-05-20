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Марта Костюк виграла третій матч у Страсбурзі

Сьогодні 17:15 279 0
Марта Костюк виграла третій матч у Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк після вдалого проходу кваліфікації на турнірі WTA з призовим фондом $250 000 у Стразбурзі впевнено подолала бар’єр першого кола основної сітки. На старті основи киянка в двох партіях взяла гору над 24-річною Марі Бенуа – 6:4; 6:1.

В першому сеті суперниці п’ять разів обмінювалися подачами (Марта втратила дві свої, натомість забрала три чужі), а в другому Костюк мала матч-боли вже в шостій грі на подачі Марі, однак завершила двобій в сьомому на власній.

Internationaux de Strasbourg - WTA

Страсбург. Франція

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

1/16 фіналу

20 травня

Марта Костюк - Марі Бенуа 6:4, 6:1

Нагадаємо, Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі.

Також, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #Бенуа, #Стразбург
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