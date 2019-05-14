Ястремська - Наварро: Онлайн-трансляція

Сьогодні, 14 травня, третя ракетка України Даяна Ястремська стартує на ґрунтовому турнірі серії Premier 5 - Italian Open в Римі.

Українка дебютує на Internazionali BNL d'Italia поєдинком проти іспанки Карли Суарес Наварро (№27 WTA), у якої вона раніше виграла єдину очну зустріч у другому колі Australian Open-2019.

Гра розпочнеться не раніше ніж о 12:00. Трансляція буде доступна ближче до матчу на Чемпіоні.

Internazionali BNL d'Italia - Premier 5

Рим, Італія

14 травня

Призовий фонд $ 3,452,53

Ґрунт

Даяна Ястремська — Карла Суарес Наварро

Нагадаємо, Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.