Нідерландська тенісистка Кікі Бертенс здобула титул на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді, Іспанія.

У фінальному матчі голландка обіграла у двох сетах Симону Халеп з Румунії. Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і закінчився з рахунком 6:4, 6:4 на користь представниці Нідерландів. За час зустрічі Бертенс виконала 4 подачі навиліт, тричі помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 5 брейк-поінтів з 8-ми. Халеп же не зробила жодного ейси, допустила 2 подвійні помилки і взяла 3 гейми на прийомі.

Бертенс вперше в кар'єрі виграла титул категорії Premier Mandatory. Примітно, що в минулому сезоні нідерландська тенісистка також грала в фіналі змагань в Мадриді, проте поступилася у вирішальному матчі чешці Петрі Квітовій.

За перемогу на Madrid Open Бертенс отримає 350 очок, що дозволить їй піднятися на четверту сходинку світового рейтингу.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

4 - 11 травня 2019

Відкриті корти, ґрунт

Призовий фонд - 7 021 128 євро

Фінал

Кікі Бертенс - Симона Халеп 6:4, 6:4.

Відзначимо, що Халеп в разі перемоги над Бертенс повернулася б на перше місце WTA, але румунка зазнала поразки і залишилася на другій позиції. Від першого рядка, яку займає японка Наомі Осака, її відділяють 239 пунктів.

Нагадаємо, українській тенісистці потрібна термінова допомога.

Також, Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу.

Джерело - Чемпіон.