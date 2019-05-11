Екс-перша ракетка світу може тренувати Димитрова

Екс-третя ракетка світу Григор Димитров розглядає кандидатури двох колишніх лідерів АТР - німця Бориса Беккера і американця Андре Агассі - на посаду його нового тренера.

Про це повідомляє Novinite.

Головним претендентом є Беккер, який у період з 2013 по 2016 рік був тренером серба Новака Джоковича і привів його до трьох титулів Великого шолома.

Що ж стосується Агассі, то цей варіант малоймовірний, оскільки фахівець не бажає майже цілий рік перебувати далеко від сім'ї заради супроводу тенісиста на турнірах АТР. Агассі також працював з Джоковичем, але їх співпраця була менш плідною.

Нагадаємо, що раніше болгарин припинив працювати з Дані Вальверде, під керівництвом якого він виграв Masters в Цинциннаті і Підсумковий турнір у 2017 році.

Зараз Димитров займає 43-е місце у світовому рейтингу. Його особистий рекорд - третя сходинка в АТР-турі, якої він досяг в листопаді 2017 року.

Нагадаємо, українській тенісистці потрібна термінова допомога.

Також, Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу.

Джерело - Чемпіон.