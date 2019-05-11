Федерер виступить на Мастерсі в Римі

Швейцарський тенісист Роджер Федерер вирішив зіграти на турнірі серії Мастерс в Римі. Швейцарець не грав в столиці Італії з 2016 року.

Про це тенісист повідомив у своєму Твіттері.

"Тільки що порадився з командою і радий повідомити, що повертаюся в Рим і знову зіграю в Італії. З нетерпінням чекаю цієї можливості, давненько я там не грав. Побачимося в Римі", - сказав Федерер у зверненні до фанатів. 😃🇮🇹🇮🇹🇮🇹🎾 pic.twitter.com/RXTyiL0Cn1 — Roger Federer (@rogerfederer) 11 мая 2019 г.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Федерер вирішив повернутися на ґрунт. Роджер пропускав ґрунтовий сезон протягом двох останніх років через завантажений графік.

На турнірі в Мадриді швейцарець дійшов до 1/4 фіналу, де поступився австрійцю Домініку Тіму.

Нагадаємо, Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу. Також, букмекери вірять, що вона виграє Grand Slam цього року.

Джерело - Чемпіон.