Сьогодні, 7 травня, українка вийде на корт турніру серії WTA Premier Mandatory в Мадриді, Іспанія.

Єдина представниця України, яка зуміла подолати перше коло одиночного розряду, Катерина Козлова зіграє проти чешки Кароліни Плішкової третім запуском на другому за важливістю корті Madrid Open - корті імені Аранчі Санчес. Матч почнеться не раніше 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Кароліна Плішкова вже пройшла в Мадриді одну українку - Даяну Ястремську, а її сестра Христина обіграла Марту Костюк.

Джерело - Чемпіон.