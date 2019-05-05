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Цуренко - Кербер: відеоогляд матчу

Вчора 22:51 309 0
Цуренко - Кербер: відеоогляд матчу

Сьогодні, п'ятого травня, 26-я ракетка світу Леся Цуренко поступилася четвертому номеру світового рейтингу Анжелік Кербер в першому колі турніру серії Premier Mandatory в Мадриді.

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки і виграла 3 гейми на прийомі. Її суперниця також ейсів не подавала, 3 рази помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 6 брейк-поінтів.

 

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, Перший раунд

Призовий фонд - € 7,021,128

Леся Цуренко — Анжелік Кербер 3:6, 2:6

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська також програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.

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