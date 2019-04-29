Американський тенісист Джон Ізнер зі своєю дружиною влаштували церемонію оголошення статі своєї майбутньої дитини.

Про це пара поділилася у своєму Instagram.

Ізнер взяв м'яч, наповнений кольоровим порошком, і виконав подачу. При ударі м'яч розірвався і з нього висипався синій порошок, який символізує, що народиться хлопчик.

Нагадаємо, Плішкова знялася з турніру в Празі.

Також, Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.