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Ізнер дізнався стать своєї майбутньої дитини

Вчора 23:35 296 0
Ізнер дізнався стать своєї майбутньої дитини

Американський тенісист Джон Ізнер зі своєю дружиною влаштували церемонію оголошення статі своєї майбутньої дитини.

Про це пара поділилася у своєму Instagram.

Ізнер взяв м'яч, наповнений кольоровим порошком, і виконав подачу. При ударі м'яч розірвався і з нього висипався синій порошок, який символізує, що народиться хлопчик.

 
 
 
 
 
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Hunter Grace is going to be a big sister!💙 #Isnerpartyof4

Публикация от Madison McKinley Isner🌵 (@madkool13)

Нагадаємо, Плішкова знялася з турніру в Празі.

Також, Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.

#Ізнер, #теніс, #батько
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