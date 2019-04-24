ПРяма трансляція поєдинку першого кола в Стамбулі

Українка Даяна Ястремська розпочне грунтовий сезон поєдинком в Стамбулі проти француженки Крістіни Младенович.

Гру заплановано на 24 квітня. Орієнтовний початок - 11:00 за київським часом.

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Онлайн-трансляція поєдинку першого кола TEB BNP Paribas Istanbul Cup Ястремська - Младенович буде відбуватися на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку.

Нагадаємо, це буде перша гра між тенісистками. Раніше Чемпіон писав, що букмекери назвали фаворита у матчі Ястремська - Младенович.

Джерело - Чемпіон.