Стаховський пройшов далі як lucky loser на турнірі в Будапешті

Відмова француза Адріано Маннаріно дала українцю Сергію Стаховському другий шанс на участь у турнірі в Будапешті.

Український тенісист Сергій Стаховський поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP в Будапешті. Українець не зміг впоратися з сербом Міомір Кечмановічем, програвши тому у двох сетах з однаковим рахунком - 4:6.

Проте, тенісист пройшов в основну сітку турніру як lucky loser завдяки відмові француза Адріано Маннаріно. У першому раунді українець зіграє проти представника Молдови Раду Албота. Зустріч відбудеться у понеділок, 22 квітня.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Стаховський переміг німця Даніеля Брандса.

Джерело - Чемпіон.