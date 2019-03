Маррей вперше повернувся на корт після травми

Екс-перша ракетка світу Енді Маррей вперше провів тренувальне заняття після операції із заміни тазостегнового суглоба.

Про це повідомляє HolyKey1.

Andy Murray pictured back on the court for first time since hip operation https://t.co/UYjZtPWmdM pic.twitter.com/EhDiUhVx2i