Маррей вперше повернувся на корт після травми

Екс-перша ракетка світу Енді Маррей вперше провів тренувальне заняття після операції із заміни тазостегнового суглоба.

Про це повідомляє HolyKey1.

Andy Murray pictured back on the court for first time since hip operation https://t.co/UYjZtPWmdM pic.twitter.com/EhDiUhVx2i — HolyKey1 (@Holy_key1) 29 марта 2019 г.

Раніше британець заявив, що все ще вірить в своє повернення на професійний рівень.

Раніше Маррей повідомив на прес-конференції, що Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу може стати його останнім турніром через проблеми зі стегном.Тим часом Маррею встановлять статую на Wimbledon.

Джерело - Чемпіон.