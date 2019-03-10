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Цуренко - Пегуля: вирішальний сет. ОНЛАЙН

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Цуренко - Пегуля: вирішальний сет. ОНЛАЙН

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Цуренко - Пегуля: вирішальний сет. ОНЛАЙН

Сьогодні, 9 березня, українська тенісистка Леся Цуренко на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі зіграє поєдинок другого кола.

 Актуально: Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою 

Суперницею 29-річної українки стане американка Джессіка Пегуля.

Поєдинок буде зіграний останнім запуском на другому корті. Матч почнеться не раніше 22.00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, Чарівна Цуренко відсвяткувала Міжнародний жіночий день в Індіан-Веллсі.

Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Пегула, #Premier Mandatory
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