Завацька стартує на турнірі у Мексиці

Українка Катаріна Завацька виступить на турнірі в Акапулько.

У стартовому раунді кваліфікації українська тенісистка, яка посідає в рейтингу WTA 175-у позицію, зустрінеться з бельгійкою Ісалін Бонавентюр. Суперниця українки посіяна під другим номером.

Завацький вдруге цього року спробує свої сили у кваліфікації турніру WTA. У кінці лютого 19-річна українка поступилася у другому раунді відбору на Прем'єрі в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, титул в Акапулько не захищатиме Леся Цуренко.

Джерело - Чемпіон.