Халеп: Із Цуренко буде складно. Я втомилася

Екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп складно грати проти українки Лесі Цуренко.

Про це розповіла сама румунська тенісистка.

"З Цуренко мені буде складно, тому що я вже втомилася. Вона грає не дуже швидко, але добре вміє направляти м'яч у потрібне їй місце корту. Доведеться багато бігати. Подивимося, як мені вдасться відновитися і показати себе завтра", - сказала Халеп.

Нагадаємо, що Хелеп зустрічалася з Цуренко тиждень тому на турнірі в Досі. У тому матчі перемогу здобула румунка.

Джерело - ua-football.