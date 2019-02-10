Світоліна: Я не планувала приїжджати в Доху

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що в останній момент прийняла рішення виступити на турнірі серії WTA Premier у Досі, Катар.

Про це українка заявила на прес-конференції перед початком змагань, повідомляє xsport.ua.

"Я не планувала сюди приїжджати, думала ще відпочити. Але так вийшло, що я опинилася готова повернутися в Тур трохи раніше. Я завжди приїжджаю в Доху з хорошими спогадами. Так, це рішення було прийнято в останню хвилину ", - повідомила Еліна.

Світоліна почне свої виступи в Досі з другого раунду матчем проти переможниці пари Олена Остапенко - Міхаела Бузернеску.

Нагадаємо,що Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в Маямі.

Раніше повідомлялося, що Кіченок зіграє в Досі з Соболенко.

Джерело - xsport.ua.