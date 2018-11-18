Звєрєв переграв найкращого тенісиста світу в фіналі Підсумкового турніру АТР

Німецький тенісист Алєксандр Звєрєв вперше в кар'єрі став переможцем Підсумкового турніру ATP, який завершився в Лондоні. 21-річний спортсмен у вирішальному поєдинку розібрався із сербом Новаком Джоковичем.

Ця перемога стала для Алєксандра Звєрєва найбільшою в кар'єрі. А Джокович із семи фіналів Підсумкового турніру програв другий.

Підсумковий турнір АТР

фінал

Новак Джокович - Алєксандр Звєрєв 4:6, 3:6

Нагадаємо, Федерер не зміг пробитися у фінал Підсумкового турніру.

Роджер у півфіналі сенсаційно поступився Звєрєву.

Джерело - Чемпіон.