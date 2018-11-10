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Світоліна: Перемога на Олімпійських іграх буде вагомішою

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Світоліна: Перемога на Олімпійських іграх буде вагомішою

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зазначила, що перемога на Олімпійських іграх для неї важливіша, ніж на турнірі серії Ґранд Слем.

Слова українки наводить Xsport.

"Що я більше хочу виграти: турнір серії Гранд Слем або Олімпійські ігри? Це дуже цікаве питання. Думаю, що перемога на Олімпійських іграх буде більш вагома, тому, що ти виступаєш за свою країну. Завжди, коли я виходжу на корт і граю, наприклад на Кубок Федерації, коли ми грали з Сашком Долгополовим на Hopman Cup, ми представляли Україну. І на Олімпійських іграх в Ріо, просто бігли мурашки по шкірі, неймовірні відчуття, коли грає гімн, коли ти щось зробив, що вся країна пишається", — заявила Світоліна.

Відзначимо, що Світоліна стала найкращою тенісисткою жовтня за версією WTA.

Також Еліна здобула найвище спортивне досягнення України.

Джерело - Xsport.

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