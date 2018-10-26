Кербер — Стівенс: анонс гри

У Червоній групі Підсумкового турніру WТА розіграють останню путівку в півфінал.

На корті в Сінгапурі зійдуться німкеня Анджелік Кербер та американка Слоун Стівенс.

На звітному старті Стівенс йде поки без втрат. У першому матчі вона здолала Наомі Осаку, а в другому — нідерландку Кікі Бертенс. Обидва протистояння тривали протягом трьох сетів.

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А от Кербер стартувала з поразки від Бертенс, а в другому протистоянні здолала Осаку.

Щодо очних зустрічей, то тут статистика на боці Стівенс. З п'яти зустрічей в чотирьох перемогу святкувала американка.

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Останнього разу в очному протистоянні спортсменки зустрічалися навесні цього року. Тоді Слоун Стівенс впевнено перемогла Кербер у чвертьфіналі хардового турніру в Маямі.

На боці Стівенс і букмекери, які оцінюють шанси на перемогу з коефіцієнтом 1.72. Натомість на перемогу Кербер вони дають коефіцієнт 2.00.

Трансляцію гри Кербер — Стівенс можна переглянути на нашому сайті. Початок о 14:30.

Джерело - Чемпіон.