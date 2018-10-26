Козлова пройшла у чвертьфінал за 50 хвилин

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка виступає на турнірі в канадському Сагнеї, впевнено пройшла до чвертьфіналу. На своєму шляху українка розгромила господарку змагань Олександру Ваграмов.

Для перемоги українській тенісистці знадобилося 50 хвилин. У стартовому сеті Козлова двічі взяла подачу суперниці, а в другому реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів, програвши 17-річній канадці всього вісім розіграшів.

Катерина проведе свій перший чвертьфінал на турнірі ITF Pro Circuit з липня. Суперницею 24-річної українки у чвертьфіналі турніру стане ще одна представниця Канади Кетрін Себова. Раніше тенісистки не зустрічалися.

Нагадаємо, Світоліна на підсумковому турнірі здолала Возняцкі і вийшла у півфінал.

Як це було — дивіться у відеоогляді.

Джерело - Чемпіон.